Babnet

سفيان الحيدوسي مدربا جديدا للنادي البنزرتي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/656df258319c54.17478439_pjnfiqheogmkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Decembre 2024 - 17:03 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعلن النادي البنزرتي اليوم الاحد تعاقده مع المدرب سفيان الحيدوسي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم الذي يمر بازمة نتائج جعلته يتذيل جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 4 نقاط.
وهو المدرب الثالث لفريق عاصمة الجلاء هذا الموسم بعد عماد بن يونس وسامي القفصي.
وكان الثنائي نجم الدين امية وعلي المشاني تولى مؤقتا قيادة الفريق في مباراته التي خسرها امس السبت امام ضيفه اتحاد بن قردان بهدف دون رد.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298470


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 17:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*