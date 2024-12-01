سفيان الحيدوسي مدربا جديدا للنادي البنزرتي

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اعلن النادي البنزرتي اليوم الاحد تعاقده مع المدرب سفيان الحيدوسي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم الذي يمر بازمة نتائج جعلته يتذيل جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 4 نقاط.

وهو المدرب الثالث لفريق عاصمة الجلاء هذا الموسم بعد عماد بن يونس وسامي القفصي.

وكان الثنائي نجم الدين امية وعلي المشاني تولى مؤقتا قيادة الفريق في مباراته التي خسرها امس السبت امام ضيفه اتحاد بن قردان بهدف دون رد.