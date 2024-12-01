الالعاب الافريقية العسكرية: النخبة التونسية تحل بارض الوطن موشحة ب33 ميدالية

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حلت البعثة الرياضية العسكرية التونسية صباح اليوم الاحد بارض الوطن بعد مشاركتها الايجابية في منافسات النسخة الثانية للالعاب الافريقية العسكرية التي اقيمت بالعاصمة النيجيرية ابوجا من 18 الى 30 نوفمبر الجاري.



وكانت النخبة التونسية انهت مشاركتها في المرتبة السادسة من مجموع 20 دولة برصيد 33 ميدالية منها 5 ذهبيات و16 فضية و12 برونزية.

وافاد رئيس البعثة العسكرية التونسية العقيد محمد الهادي بوقطاية في تصريح ل"وات" لدى وصول البعثة الى القاعدة الجوية بالعوينة ان " الرياضة العسكرية التونسية سجلت مشاركة متميزة في الالعاب الافريقية وذلك باحرازها 33 ميدالية جاءت في 5 اختصاصات فقط وهي الرماية والتايكواندو والجيدو والملاكمة والمصارعة وبتمثيلية محدودة العدد لم تتجاوز 29 رياضيا وذلك بفضل العزيمة التي تحلت بها النخبة الرياضية العسكرية في مختلف المنافسات واصرارها على رفع الراية الوطنية عاليا في ابوجا".



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وتابع العقيد بوقطاية ان "المستوى الفني للالعاب الافريقية كان ايجابيا بالنظر للتطور الكبير الذي عرفته الرياضة العسكرية في افريقيا مشيرا الى ان المنافسة كانت شديدة في ظل حضور ابطال عالميين في مختلف الاختصاصات فضلا عن حرص البلد المنظم على توفير كل سبل نجاح الدورة مضيفا ان هذه الالعاب كانت مناسبة لاكتشاف العديد من العناصر الوطنية الشابة القادرة على التالق في المستقبل لاسيما وان اغلبهم ينتمون للمنتخبين العسكري والوطني".

وحول مستقبل المواعيد الرياضية العسكرية، اكد رئيس البعثة ان "المبدأ العام الذي تسير عليه الرياضة العسكرية هو المشاركة من اجل الالقاب والصعود على منصة التتويج، ونحن نعمل وفق استراتيجية الرياضات المستهدفة من اجل رفع الراية الوطنية عاليا حيث سنواصل التحضير للرهانات المرتقبة ومن ابرزها بطولتا العالم العسكرية للتايكواندو والجيدو في المانيا في غضون 2025 وكذلك النسخة الثالثة للالعاب الافريقية العسكرية التي ستنتظم في اثيوبيا سنة 2027".

ومن جهته، اوضح الياس التليلي لاعب التايكواندو الذي اهدى تونس اول ميدالية ذهبية في هذه الالعاب ان " احراز الذهب في ابوجا لم يكن امرا سهلا بالمرة في ظل المنافسة التي وجدتها وكذلك تطور المستوى الافريقي في هذا الاختصاص فضلا عن السمعة الطيبة التي اضحى يتمتع بها التايكواندو التونسي بعد التالق الاولمبي والتي جعلت جميع المنافسين يضاعفون الاستعدادات لمواجهتنا ولاشك ان المسؤولية اضحت مضاعفة من اجل مواصلة النجاح قاريا وعالميا".

واشار لاعب الجيدو الرقيب عبد العزيز بن عمار الذي توج بالمعدن النفيس في وزن 90 كلغ ان "التالق في الالعاب العسكرية بابوجا يحمل نكهة خاصة مقارنة ببقية المشاركات حيث انصفت الميدالية الذهبية التي تحصلت عليها المجهودات المبذولة في ظل منافسة كانت صعبة وقوية باعتبار ان اغلب عناصر الجيدو في مختلف الدول الافريقية يتدربون في اوروبا ويتمتعون بامكانيات هائلة فضلا عن التقدم الحاصل الذي سجله الجيدو الافريقي مقارنة بالسنوات الفارطة".

وافاد المصارع رسلان زيتون الذي احرز ميداليتين فضيتين في اختصاص المصارعة الحرة والرومانية ان "الصعود على منصة التتويج في الالعاب الافريقية جاء بعد عناء كبير خاصة وان المنافسة كانت قوية وجميع الدول المشاركة اظهرت مستويات عالية واعدت كما يجب للموعد الرياضي القاري، ومع ذلك فقد جاءت الحصيلة ايجابية اذ ان تونس شاركت باقل بعثة على المستوى العددي وتمكنا رغم ذلك من الصعود على منصة التتويج وتحقيق عدد كبير من الميداليات".

واكد انيس الجبالي مدرب ولاعب المنتخب الوطني للرماية اختصاص بندقية "ان منتخب الرماية رغم قلة عناصره، فقد شارك في منافسات مسدس سرعة وكلاشينكوف، وتمكن بفضل تالق العناصر الوطنية من كسب الرهان باحرازه ميداليات من مختلف المعادن في ظل منافسة قوية من بلدان مثل نيجيريا والجزائر وتعود الرماة المنافسين على عدد من الاسلحة مشيرا الى ان هذه المشاركة الايجابية تعد عاملا محفزا للرماية التونسية من اجل تحقيق افضل النتائج في مختلف المواعيد القادمة".

ومن ناحيتها، اشارت الرامية غادة الواعري وهي العنصر النسائي الوحيد الذي كان ضمن البعثة العسكرية التونسية في العاب ابوجا والمحرزة على الميدالية البرونزية في اختصاص جماعي كلاشينكوف الى ان "شراسة المنافسة في هذه الالعاب وتعود اغلب الرماة على سلاح الكلاشنيكوف لم يمنعني بفضل الخبرة المكتسبة وتقنيات التعامل مع ظروف المسابقة من تحقيق نتيجة ايجابية والصعود على منصة التتويج والتاكيد على نجاح الرماية التونسية باحراز 13 ميدالية في هذه النسخة ".