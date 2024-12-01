المهدية: حجز 1 طنّ من دقيق السميد وقرابة 550 كغ من دقيق الفرينة المدعمين خلال حملة مراقبة اقتصادية مشتركة

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أفضت حملة مراقبة اقتصادية مشتركة انتظمت، أمس السبت، بالمهدية، إلى حجز 1 طن من دقيق السميد، و542 كلغ من دقيق الفارينة المدعمين، و762 لترا من الحليب نصف الدسم، فضلا عن 50 كغ من السكر المدعم، و85 كغ من الأرز التايلندي، و117 علبة سجائر مستوردة، وفق الإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية.



وأوضحت المصالح ذاتها أنّ هذه الحملة انتظمت بالشراكة بين أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية وأعوان الحرس الوطني، وتندرج في إطار التصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة وإخفاء البضائع الناتج عنه ارتفاع الأسعار.





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من جهة أخرى، دعا المدير الجهوي للتجارة بالمهدية، لسعد قاسم، في تصريح إعلامي، وكلاء البيع بسوق الجملة بالجم وهيبون إلى التزود بالبطاطا مباشرة من أسواق الإنتاج بكل من القصرين وسيدي بوزيد وقفصة، مؤكدا أنّه تمّ التنسيق بين الإدارة وأعوان الأمن لتأمين سهولة مرور الشاحنات التي تنقل البطاطا إلى أسواق الجملة المذكورة.

وأضاف أنّ كميّات البطاطا التي تم ضخّها من أسواق الانتاج إلى أسواق الجملة بالجهة تجاوزت 18 طنّا إلى حد الآن، وتتميز بجودة عالية مع تسعيرة في حدود 1900 مليم على مستوى البيع بالجملة و2375 مليم كسعر أقصى للبيع بالتفصيل.