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كاس افريقيا للامم للسيدات - مدرب المنتخب التونسي كيفين ديكو يتعرض الى وعكة صحية حادة

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Bookmark article    Publié le Samedi 30 Novembre 2024 - 18:39 قراءة: 0 د, 34 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد ان مدرب منتخب الكبريات الفرنسي كيفين ديكو تعرض قبل ساعات من المباراة امام منتخب الكونغو الديمقراطية المبرمجة اليوم السبت في كينشاسا على الساعة السادسة مساء لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكاس افريقيا للامم للسيدات إلى وعكة صحية حادة تمثلت أعراضها في ارتفاع كبير ومفاجئ لدرجة حرارة الجسم والغثيان.
واضافت الجامعة في بلاغ اليوم السبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه تم نقل كيفين ديكو على جناح السرعة إلى المستشفى أين تمّ الاحتفاظ به تحت المراقبة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وتابعت ان المدرب المساعد أحمد بن محمود ستولى قيادة المنتخب في المباراة امام الكونغو الديمقراطية بمساعدة مدرب حراس المرمى رياض الصانع.


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