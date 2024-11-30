سيدي بوزيد: إعادة تهيئة المدرسة الابتدائية البراهمية بمعتمدية السعيدة بمبادرة مشتركة بين الأهالي والبلدية والمجتمع المدني

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بفضل مبادرة مشتركة بين عدد من الجمعيات وبلدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد وأهاليها، تمت إعادة تهيئة المدرسة الابتدائية البراهمية بالسعيدة، وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية والفضاءات التربوية بالمنطقة.



وقد تدخلت كل من جمعية بيتهوفن للثقافة ومركز إفريقية للبحث عن أرضية مشتركة وأيضا أهالي المنطقة وعدد من الشركاء المحليين لإصلاح المدرسة وتوفير الطلاء وإصلاح المجمعات الصحية، كما قدمت بلدية السعيدة الدعم عبر توفير الطلاء ووضع آلة ماسحة بالإضافة الى غرس نباتات الزينة بمناسبة عيد الشجرة.





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من جهتهم، تكفّل أهالي المنطقة بتوفير المواد الأساسية على غرار الإسمنت والآجر واليد العاملة لإعادة تأهيل الحديقة المدرسية، كما شاركت النوادي الثقافية والتلاميذ في غراسة النباتات والشجيرات وتعهدها بالسقي والرعاية، في حين قام مدير المدرسة ببناء أحواض الحديقة وطلائها بمجهود شخصي.



وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية بيتهوفن للثقافة، أحمد عبيدي، في تصريح لوكالة "وات"، إن "هذه المبادرة تشكل نموذجًا للعمل الجماعي الذي يعزز روح التضامن ويسهم في توفير بيئة مدرسية محفزة وجاذبة للتلاميذ، بما يساهم في تحسين جودة الحياة المدرسية وتنمية الشعور بالانتماء لدى مختلف الأطراف المشاركة".

