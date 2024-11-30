مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تجوب شوارع العاصمة

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بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق ل 29 نوفمبر من كل عام، انتظمت صباح اليوم بالعاصمة مسيرة انطلقت من امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بتونس.



وشارك في هذه المسيرة التي دعت اليها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة ف يفلسطين والاتحاد العام لطلبة تونس، عدد هام من النقابيين والحقوقيين وطيف واسع من مكونات المجتمع المدني وممثلين عن أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومواطنون.





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ورفع المشاركون في هذه المسيرة الرايات الفلسطينية وشعارات تمجد المقاومة الفلسطينية وصمودها الباسل امام الة الحرب الصهيونية وتندد بحرب الابادة الجماعية التي تحصل بقطاع غزة وراح ضحيتها اكثر من 45 الف مدني فلسطيني.



كما استنكر المشاركون من خلال الشعارات المرفوعة الصمت الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني وخذلان الأنظمة الرسمية العربية للشعب الفلسطيني وتواصل محاصرة القطاع وتاخر المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية، التي فاقمت من معاناة النساء والشيوخ والأطفال.







