هطول كميات من الامطار خاصة بولايتي نابل وبنزرت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

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سجلت الساعات الاربع والعشرون الماضية، هطول كميات متفاوتة من الامطار، تركزت خاصة في ولايتي بنزرت ونابل وتراوحت بين 28 ميليمتر في غار الملح و 21 ميليمتر في ازمور، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.



وفي ما يلي كميات الامطار المسجلة بحساب الميليمتر حسب الولايات:





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ولاية منوبة :المرناقية 1// طبربة 6// شواط 2// منوبة 2// البطان 4// برج العامري 2//





ولاية تونس: تونس قرطاج 3// سيدي بوسعيد 9





ولاية بن عروس: بومهل 3//فوشانة 1// الخليدية 8// رادس 8// مقرين 8//حمام الانف 2// بئر الباي 2//





ولاية اريانة: اريانة 3// قلعة الاندلس 9// رواد 2// سيدي ثابت 6// شرفش 4//المنيهلة 5//





ولاية جندوبة: طبرقة 4// بني مطير 3// عين دراهم 2// سد بوهرتمة 1//





ولاية باجة: باجة المحطة 1// نفزة 3//





ولاية بنزرت: منزل بورقيبة 4// غزالة 2// العزيب 7//اوتيك 4//سونين 11// ماطر 1//

تينجة 2// راس الجبل 8// العالية 12// بنزرت 7// غار الملح 28//متلين 27//





ولاية نابل: دار علوش 13//دار شعبان 2// بني خيار 2//قربة 9//تاكلسة 13// الميدة 9// منزل تميم 7// حمام الغزاز 20// بني خلاد 17// منزل بوزلفة 14// الهوارية 11//

قليبية 13//نابل 1// سليمان 3// ازمور 21//