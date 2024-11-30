هطول كميات من الامطار خاصة بولايتي نابل وبنزرت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية
سجلت الساعات الاربع والعشرون الماضية، هطول كميات متفاوتة من الامطار، تركزت خاصة في ولايتي بنزرت ونابل وتراوحت بين 28 ميليمتر في غار الملح و 21 ميليمتر في ازمور، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.
وفي ما يلي كميات الامطار المسجلة بحساب الميليمتر حسب الولايات:
وفي ما يلي كميات الامطار المسجلة بحساب الميليمتر حسب الولايات:
ولاية منوبة :المرناقية 1// طبربة 6// شواط 2// منوبة 2// البطان 4// برج العامري 2//
ولاية تونس: تونس قرطاج 3// سيدي بوسعيد 9
ولاية بن عروس: بومهل 3//فوشانة 1// الخليدية 8// رادس 8// مقرين 8//حمام الانف 2// بئر الباي 2//
ولاية اريانة: اريانة 3// قلعة الاندلس 9// رواد 2// سيدي ثابت 6// شرفش 4//المنيهلة 5//
ولاية جندوبة: طبرقة 4// بني مطير 3// عين دراهم 2// سد بوهرتمة 1//
ولاية باجة: باجة المحطة 1// نفزة 3//
ولاية بنزرت: منزل بورقيبة 4// غزالة 2// العزيب 7//اوتيك 4//سونين 11// ماطر 1//
تينجة 2// راس الجبل 8// العالية 12// بنزرت 7// غار الملح 28//متلين 27//
ولاية نابل: دار علوش 13//دار شعبان 2// بني خيار 2//قربة 9//تاكلسة 13// الميدة 9// منزل تميم 7// حمام الغزاز 20// بني خلاد 17// منزل بوزلفة 14// الهوارية 11//
قليبية 13//نابل 1// سليمان 3// ازمور 21//
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