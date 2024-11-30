منوبة: النقابة الأساسية للشباب والطفولة تدعو الى تحقيق عدد من المطالب وحل الإشكاليات العالقة (بيان)

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دعا أعضاء النقابة الأساسية للشباب والطفولة بمنوبة، المنضوين تحت الاتحاد الجهوي للشغل، وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشباب والرياضة، الى تحقيق عدد من المطالب المهنية، وإيجاد حلول عاجلة للإشكاليات العالقة على مستوى المنح والترقيات وتسوية الوضعيات المهنية.

وتم التاكيد في بيان صادر، بعد اجتماع انعقد امس الجمعة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، حصلت "وات" على نسخة منه، على ضرورة إيجاد حلول للتعجيل في صرف المفعول المالي الرجعي للترقيات المهنية بعنوان سنة 2022 لفائدة الإطارات التربوية، والصرف الفوري لمنحة المستلزمات البيداغوجية للسنة التربوية 2024 / 2025، واصدار نتائج الترقيات 2023 و2024 في الاجال والترقية الاستثنائية للمربين.

كما تمت المطالبة بتحسين البنية التحتية لمؤسسات الطفولة، والتعجيل في الإعلان عن نتائج مناظرة انتداب لخطة مندوب حماية الطفولة ومناظرة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومضاعفة منحة مديري مؤسسات الطفولة، خاصة إثر ملاحظة العدد الكبير للشغورات في الإدارة وعدم رغبة الإطارات في تسيير مؤسسات الطفولة، مع سحب منحة المستلزمات البيداغوجية على مديري مؤسسات الطفولة لقيامهم بالتنشيط خاصة مديري مؤسسات النوادي المتنقلة، وسحب التمتع بكنش الاكل على مديري مؤسسات الطفولة على غرار مديري مؤسسات الشباب.

وتضمنت المطالب ايضا تغيير صفة مكلف بالإدارة الى مدير، وفتح مناظرة التفقد ومناظرة المساعدين البيداغوجيين، واصدار الترقيات الخاصة بالسلك الإداري المشترك وتسوية وضعية الإطارات التربوية والعمالية للعاملين دون شهائدهم العلمية واصدار ترقيات العملة صنف 1 وصنف 2 وخاصة المتأخرة لما يفوق ال 10 سنوات.



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وشملت بقية المطالب، اصدار مدونة العملة وتفعيلها، وإقرار منحة السياقة للعملة المكلفين بالسياقة، وإقرار منحة الخطر، والترفيع في منحة الساعات الليلية، وتعميم منحة الحليب على كل العملة، والترفيع في الميزانية المرصودة لمؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي، وفتح مناظرة لانتداب إطارات تربوية وعمالية لسد الشغورات في مؤسسات الطفولة.

واكد الأعضاء برئاسة كاتب عام النقابة فادية حقي، استعدادهم لخوض جميع اشكال التصعيد والنضال المشروعة لتحقيق مطالب منظوريهم.