قابس: افتتاح حاضنة للمشاريع الناشئة بالمدرسة الوطنية للمهندسين

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تم يوم أمس الجمعة، بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس، افتتاح حاضنة للمشاريع الناشئة في نطاق برنامج تعاون بين هذه المدرسة وجامعة قابس وشركة أو أم في (omv) والشركة التونسية للأنشطة البترولية.



وتشتمل هذه الحاضنة على فضاء للعمل المشترك تبلغ طاقة استيعابه 09 أشخاص، تم تجهيزه وتهيئته بشكل يتناسب مع احتياجات الشركات الناشئة ورواد الأعمال والطلبة، كما يتضمن غرفة للتدريب والاجتماعات مجهزة بلوحة تفاعلية ونظام صوت يمكنان من تنظيم عمليات التكوين والاجتماعات بالجودة المطلوبة.

وتتضمن هذه الحاضنة كذلك ورشة عمل للنماذج الأولية، تم تجهيزها بأجهزة كمبيوتر محمولة وبطابعتين ثلاثية الأبعاد بغاية استخدامها من قبل المستفيدين بخدمات الحاضنة.



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وتقدم حاضنة المشاريع بقطب التجديد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس، دعما فنيا لأصحاب المشاريع الناشئة، وتساعدهم على دعم قدراتهم من خلال التكوين الذي توفره لهم والتوجيه المتعلق بالأعمال التجارية، كما تقدم لهم خدمات أخرى مختلفة بغاية تعزيز حظوظ مشاريعهم في النجاح.