الكاف: إيداع 03 أشخاص بالسجن وتحجير السفر على 04 آخرين في قضية شبهة الفساد بالضيغة الدولية "المبروكة"

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اذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، يوم أمس الجمعة، بإيداع 03 متهمين بالسجن في ما يعرف بقضية المستغلة الفلاحية الدولية "المبروكة"، بالسرس، وهم عدل منفذ وخبير فلاحي وعامل بذات الضيعة، والابقاء على 04 متهمين آخرين بحالة صراح، مع تحجير السفر عليهم، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي ومساعد وكيل الجمهورية بذات المحكمة يسري الهوامي في تصريح اعلامي.

ويأتي هذا القرار، وفق نفس المصدر، تبعا لشكاية تقدمت بها أمانة المال الجهوية بالكاف، مفادها وجود شبهة فساد في هذه الضيعة الفلاحية الدولية التي تم استرجاعها يوم 03 جويلية تنفيذا لحكم استعجالي يقضي بالخروج لعدم الصفة.