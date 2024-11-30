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منوبة: اصابة 06 اشخاص في حادث اصطدام سيارة اجرة "لواج" بشاحنة خفيفة في الجديدة

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Bookmark article    Publié le Samedi 30 Novembre 2024 - 10:16 قراءة: 0 د, 35 ث
      
جدّ، صبيحة اليوم السبت، حادث اصطدام بين سيارة اجرة "لواج"، وشاحنة خفيفة (من ديماكس)، على الطريق الوطنية رقم 7 على مستوى وادي شافرو بالجديدة، مما ادى الى إصابة 06 اشخاص بإصابات متفاوتة، وفق معطيات ادلت بها مصادر بالإدارة الجهوية للحماية المدنية لصحفية "وات".
وقد تدخل أعوان الحماية المدنية فور الاعلام عن الحادث، وقاموا باسعاف الركاب ونقلهم الى مستشفيات شارل نيكول والرابطة بالعاصمة ومعهد القصاب بمنوبة، اين تلقوا التدخلات الاسعافية اللازمة.
وتولت وحدات الحرس الوطني، اجراء بحث في الحادث الناتج عن الاصطدام بين سيارة ال"لواج" القادمة من بنزرت نحو العاصمة، والشاحنة الخفيفة، في الطريق التى شهدت نزول كميات خفيفة من الامطار، وتدخل أعوان الحماية لإزاحة السيارتين المتضررتين من الطريق وتامين إعادة الجولان في الاتجاهين إلى نشاطه الاعتيادي.


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