وزير الخارجية يلتقي سفيرة كوبا بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674ab7c13482a9.35715570_qheflmnkjopgi.jpg width=100 align=left border=0>

استعرض وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الجمعة، مع سفيرة جمهورية كوبا بتونس، مريام ماريناز لورال، واقع وآفاق العلاقات التونسيّة الكوبية وسُبل تعزيزها وتنويعها بما يتماشى ومصلحة البلدين الصديقين، من خلال تحيين الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي.



وأكد النفطي، بحسب بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، في هذا السياق، أهميّة استغلال الفرص المتاحة بالنسبة للبلدين على المستوى الاقتصادي وفي المجالات ذات الأولوية على غرار الصحّة وصناعة الأدوية والتعليم العالي والرياضة والفلاحة والأسمدة الكيميائية.





...



من جانبها، أشادت السفيرة بمستوى العلاقات المتميزة والتاريخية، التي تجمع البلدين منذ سنة 1959، معربة عن تقدير الحكومة الكوبية للدعم الذي تلقّته من تونس على المستوى متعدد الأطراف.



وأعلنت الدبلوماسية الكوبية اعتزام سفارة بلادها في تونس تنظيم تظاهرة ثقافية خلال شهر ديسمبر 2024 في إطار الاحتفال بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية التونسية الكوبية، مجدّدة تأكيد حرصها على مزيد العمل من أجل تدعيم المشاورات واللقاءات السياسية والارتقاء بالتعاون الثنائي وتنويعه على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات.