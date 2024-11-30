المهدية: انتشال جثتين وإنقاذ 28 شخصا بعد غرق مركب لمهاجرين غير نظاميين

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تمكنت وحدات الحرس البحري بالمهدية والمنستير معززة بقوات للجيش الوطني البحري، الجمعة، من إنقاذ 28 مهاجرا بعد غرق مركب يقل نحو 31 مهاجر غير نظامي.



وأفاد مصدر من الحرس البحري بالمهدية، في تصريح لـ"وات"، تمكن الوحدات من انتشال جثتين فيما يجري البحث عن فرد آخر كان على متن المركب المنكوب.





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وأوضح، في السياق ذاته، أن مركب صيد اتصل ببرج المراقبة للمنطقة البحرية بالمهدية وأكّد أن مركبا تعرض للغرق على بعد 20 ميلا (حوالي 36 كلم) قبالة سواحل المهدية.



ولم يتم الإفصاح عن أصول المهاجرين، الذين يرجح أنهم انطلقوا من سواحل المنستير، بينما تولت النيابة العمومية بصفاقس متابعة الموضوع.