رئيس الدولة يتسلم تقرير هيئة الانتخابات بشأن مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم والتقرير المالي للهيئة للعام الماضي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6749538d93f282.57956021_nlfqmghejiopk.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الخميس، بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، الذي قدّم له تقرير الهيئة بشأن مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2022-2024 والتقرير المالي للهيئة لسنة 2023.



وتمّ التأكيد خلال اللقاء على دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي هيئة دستورية في مختلف المواعيد الانتخابية، إضافة إلى الاستفتاء على الدستور، الذي نُظّم في 25 جويلية 2022، وعلى دورها في تنظيم عمليّات القرعة في اختيار أعضاء المجالس المحلية.





...



وأشار رئيس الدولة، في هذا السياق، أنّه سيتم تقديم مشروع قانون يمنح صفة الجماعة المحليّة للمجالس المذكورة، التي انبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم كما ينصّ على ذلك الفصل 133 من الدستور.

