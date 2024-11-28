جندوبة: توقيع اتفاقية شراكة بين ولاية جندوبة وولاية الطارف الجزائرية لتعزيز المبادلات التجارية ودعم المشاريع بالمنطقتين الحدوديتين

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وقّع وفد عن ولاية جندوبة وآخر عن ولاية الطارف الجزائرية اتفاقية شراكة لتعزيز العلاقات التجارية بين متساكني الولايتين وخلق ودعم المشاريع الاستثمارية التي تتماشى وحاجة المنطقتين الحدوديتين، وذلك في اختتام فعاليات الدورة الثانية لمشروع الدراسة حول التنمية الاقتصادية وتعزيز المبادلات التجارية الحدودية "أفتياس" بين الولايتين المذكورتين.



ويتمثل المشروع في دراسة آفاق التنمية الاقتصادية وتطوير المبادلات التجارية الحدودية بين ولاية الطارف وولاية جندوبة، وتنظيمها وتحويلها إلى نموذج للتعاون الحدودي، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز ضمانات الاستقرار بالمناطق الحدودية، وبناء شراكات اقتصادية بين البلدين، والمساهمة في تحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وفق ما اكده رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، سعد الله الخلفاوي، لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء.

ووفق ذات المصدر، استعرض كلا الوفدين خلال الدورة الثانية لمشروع دراسة افاق التنمية الاقتصادية الذي أنطلق قبل يومين بمدينة طبرقة الامكانات الطبيعية والاقتصادية والضمانات التشريعية المتوفرة والواجب تطويرها لتنظيم حركة المبادلات التجارية بين متساكني الولايتين ومكوناتها.



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وواكب فعاليات الدورة والي جندوبة هشام الحسومي ووالي الطارف محمد مزيان، وعدد من المسؤولين الراجعين بالنظر إلى وزارتي التجارة بتونس ونظيرتها الجزائرية، وعدد من المسؤولين وممثلي اتحاد الاعراف بولايتي الطارف وجندوبة، وتولوا بالمناسبة مناقشة وعرض فرص مشاريع قابلة للتنفيذ.