بنزرت: تحرير 43 مخالفة اقتصادية و12 مخالفة أمنية وتنابيه صحية خلال حملات رقابية برأس الجبل وسجنان وأوتيك

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نفّذت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت، اليوم الخميس، حملات رقابية مشددة بكل من معتمديات رأس الجبل وسجنان وأوتيك، افضت تحرير 43 مخالفة اقتصادية و12 مخالفة أمنية وعدد من التنابيه الصحية، وذلك إثر 151 عملية مراقبة ميدانية، وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبيّن المصدر نفسه، في تصريح لصحفي "وات"، أن هذه الحملات الرقابية، التي أشرف عليها والي الجهة، سالم بن يعقوب، تندرج في إطار تعزيز عمليات المراقبة الاقتصادية والمشتركة من أجل التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات، وتنفذها كل من مصالح الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والمصالح الأمنية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية ونظيراتها المحلية.

ولاحظ أن الحملات شملت أهم الأسواق الأسبوعية والبلدية والمحلات والمساحات التجارية، وتعلّقت أبرز المخالفات المسجلة بالخصوص قطاع الخضر والغلال والمواد الغذائية والدواجن والأسماك و عدد من المواد المختلفة، علما أن أغلب المخالفات تعلقت خاصة بعدم اشهار الاسعار بـ15 مخالفة وعدم مسك فواتير شراء و الترفيع في الاسعار و مسك واستعمال الات وزن غير قانونية.