المنستير: ملتقى قطوف إبداعية في دورته الثانية يحتفي ب13 إصدار جديد

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-تنظم المكتبة الجهوية بالمنستير يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2024 الدورة الثانية من ملتقى قطوف إبداعية بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والشعراء والأدباء.

وسيقع خلال هذه الدورة تقديم ثلاثة عشر مؤلف أدبي جديد بين الشعر والنشر صدرت جميعها خلال السنوات 2022 و2023 و2024. وسجلت هذه الدورة إقبالا كبيرا من الشعراء والكتاب وحرصت المكتبة الجهوية بالمنستير على تشريك الكتاب الناشين الذين لديهم أوّل إصدار لتشجيعهم وفق ما أفادت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأبناء نعيمة خليفة مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير.

ويشمل برنامج اليوم الأوّل من الملتقي تقديم الأستاذ أحمد مخلوف لمؤلف "إلى أبي ..بريدنا السري" للكاتبة ريحان بوزقندة، والأستاذ عمر الإمام لديوان "ملء الحرف أكتبي" للشاعرة بسمة الحذيري، والشاعر الحبيب الزناد لديوان "ربيع في منتصف الخريف" للشاعرة هدى الحلارة ، والأستاذة عفاف الشتيوي لمؤلف "سمراء في مفترق الأقدار" للكاتبة عواطف الزراد، والأستاذ الجامعي حمادي الحلاوي لديوان "حروف تراقص الشجن" للشاعرة شادية بوزويتة، والشاعر عامر فريح لديوان "قصائد ومرايا" للشاعر كمال الممي.

ويخصص يوم الأحد غرة ديسمبر لتقديم سبعة أعمال وهي على التوالي "أصمت لأراك" للشاعر أسامة حمري مع تقديم للأستاذ الجامعي والأديب الناقد مصطفي الكيلاني، و"وعد الحب دين" للشاعرة هيفاء الزراد وتقديم الأستاذ فتحي مديمغ، و"ساليناس" للكاتب عامر البري وتقديم الشاعر عبد الواحد السويح.



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وتعرف الأستاذة أحلام بسباس بمؤلف "ضفة ثالثة" للكاتب لزهر بنعبد الله، و"الأستاذ عبد الحكيم الربيعي بديوان "أنشودة أخرى للمطر" للشاعرة مريم الخضراوي، في حين يقدم الأستاذان الجامعيان عمر الإمام وحمادي الحلاوي مؤلف باللغة الفرنسية "202 Dictées Holorimes" للكاتب والشاعر صالح خليفة. ويختتم الملتقى بتقدم الكاتبة إحسان المارديني بن صالح لمؤلف " صرخة ذاكرة" للكاتبة الناشئة غادة الحوري.

ويستهدف هذا الملتقى التعريف بآخر الإصدارات الأدبية نثرا أو شعرا لأبناء ولاية المنستير حسب نعيمة خليفة.

وتنظم المكتبة الجهوية على هامش هذا الملتقى معرضا للكتب.

