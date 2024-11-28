البريد التونسي يصدر طابعا بريديا موحّدا مع بقية الدول العربية تضامنا مع غزة

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أعلن البريد التونسي عن إصدار طابع بريدي جديد يوم 29 نوفمبر 2024، يتميز بتصميم موحّد مع باقي الدول العربية، وذلك تعبيرًا عن التضامن مع غزة ودعمًا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال.



وسيتوفر الطابع وجميع المنتجات ذات الصلة في كافة مكاتب البريد التونسي بداية من يوم الجمعة، بالإضافة إلى إمكانية اقتنائه عن بُعد عبر منصة الإنترنت الخاصة بالبريد التونسي على الموقع www.e-stamps.poste.tn.





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يأتي إصدار هذا الطابع ضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس والأربعين للجنة العربية الدائمة للبريد، الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة في 18 يوليو 2024.