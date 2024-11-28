قبلي: الشروع في تنفيذ سلسلة من الحملات الجهوية للنظافة

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انطلقت مختلف البلديات مدعومة باعوان واليات عدد من الادارات الجهوية بولاية قبلي، في تنفيذ حملات مشتركة للنظافة من اجل القضاء على عدد من النقاط السوداء والمحافظة على نظافة البيئة، وفق ما اكده الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية قبلي حكيم حسين صباح اليوم الخميس لصحفي "وات".



واوضح المصدر ذاته ان هذه الحملات التي تشارك فيها اغلب بلديات الجهة مدعومة بعدد من الاعوان والاليات التي وفرتها كل من الادارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الى جانب اعوان احدى الشركات الخاصة العاملة في مجال النظافة، انطلقت يوم امس الاربعاء من مكان انتصاب السوق الاسبوعية بمدينة قبلي، نظرا للتراكم المتكرر للفضلات والاتربة بالمكان، خاصة عقب انتصاب التجار يوم الثلاثاء من كل اسبوع.

واشار حسين الى ان التدخل بمكان السوق الاسبوعية، سيكون تدخلا دوريا لتامين افضل مقومات النظافة سواء لسكان مدينة قبلي او لزوارها من داخل اوخارج البلاد، باعتبار الطابع السياحي لهذه الربوع، واكد ان حملات النظافة تندرج في اطار التوجهات العامة للدولة من اجل العناية بالبيئة والمحيط، وهو ما جعل بلديات الجهة تنخرط في هذه التوجهات من اجل تحقيق تنمية مستدامة، باعتبار اهمية الجانب البيئي في التنمية خاصة في ظل التغيرات المناخية.



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واكد المصدر ذاته، ان حملات النظافة ستنتظم تباعا بمختلف مناطق توسع بلدية قبلي فضلا عن تنظيمها بصفة مشتركة بباقي البلديات من اجل تامين محيط سليم للمتساكنين والقضاء على عدد من النقاط السوداء، واشار الى ان البلدية قد شرعت ايضا في تنفيذ حملة للحد من الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف