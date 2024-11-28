باجة: توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين مختلف بلديات الولاية لدعم منظومة النظافة ومقاومة الحشرات

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ابرمت ولاية باجة بمقرها اليوم الخميس، اربع اتفاقيات تعاون لدعم منظومة النظافة ومقاومة الحشرات بين 12 بلدية موزعة على كل مناطق الولاية، وذلك خلال يوم تحسيسي حول مقاومة الحشرات لفائدة العملة بالبلديات.

وعبر والي باجة احمد بن خراط، عن امله فى ان تكون هذه الاتفاقيات مصدر تغيير ملحوظ فى المجال البيئي وان تؤدى الى التكامل والتوظيف الامثل للامكانيات اللوجستية لكل البلديات والي مساعدة البلديات التى تفتقر الى عدد من التجهيزات وخاصة البلديات المحدثة.

وبين ان هذه الاتفاقيات تهدف الى تاطير التعاون اللوجستي بين البلديات وتبادل الخبرات والاليات والتجهيزات بينها، مبرزا دور المجتمع المدنى والاعلام فى التحسيس باهمية النظافة والمخاطر البيئية الناتجة عن اهمال النظافة خاصة فى خضم التغيرات المناخية.

ومن جهتها ابرزت رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية باجة عقيلة الوسلاتي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الاتفاقيات شملت كل بلديات الولاية حسب تقسيم يعتمد اساسا القرب الجغرافي، مبينة ان من شانها دعم جهود البلديات فى المجال البيئى وتوظيف الامكانيات البشرية والمنقولات والجرارات وغيرها، اضافة الى تكثيف التعاون بين البلديات اعتبارا الى ان تداعيات انتشار الحشرات وغيرها لا تقتصر على مجال جغرافي محدود بل ان انتشارها عابر للبلديات وللحدود .



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وقالت الوسلاتي ان منظومة النظافة العامة فى البلديات والوضع البيئي يهم كافة البلديات والادارات والمجتمع المدنى، وهو ما جعل ولاية باجة تعقد جلسات دورية وتتابع الاخلالات البيئية والتنسيق بين كل الاطراف المعنية اسبوعيا .

وتضمن اليوم التحسيسي استعراض عدد من التهديدات البيئية التى تواجه البلديات والسكان وخاصة انتشار الناموس والحشرات الناقلة للامراض.