سليانة: تنظيم حملة تحسيسية توعوية حول مناهضة العنف المسلط على المرأة لفائدة طلبة المعهد العالي للفنون والحرف

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نظمت مصالح الإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري بسليانة، اليوم الخميس، بالمعهد الأعلى للفنون والحرف، حملة تحسيسية توعوية حول مناهضة العنف المسلط على المرأة، لفائدة الطلبة، وذلك في اطار تواصل حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وشمل اليوم التحسيسي حلقات توعوية وتوزيع عدد من المطويات، كما قام عدد من الطلبة برسم لوحات للتأكيد على خطورة العنف المسلط على النساء بجميع أنواعه.

واكدت المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري والخبيرة في مناهضة العنف ضد المرأة سلاف الفرشيشي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، على أهمية تحسيس الشباب والطلبة بخطورة ظاهرة العنف ضد المراة بشتى أنواعها، لافتة الى دور الفن في التعبير عن رفض العنف، سواء بالرسم أو النحت، واشارت الى ان الأيام التحسيسية ستتواصل لتشمل كافة المعتمديات بما في ذلك دور الشباب ودور الثقافة وعدد من الفضاءات الأخرى.

من جهتها، أبرزت مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة ليلى عيسى دور هذه التظاهرة في تفسير وتوضيح الأليات التي تحمي المرأة المعنفة، في انتظار جعلها دورية، مشيرة الى اهمية مشاركة الطالب فيها، وابرزت في هذا الاطار الطالبة رؤى البرقاوي انها المرة الاولى التى تقام فيها تظاهرة تحسيسية تعنى بالعنف المسلط على المرأة بالمعهد، وهو ما من شانه ان يعزز مشاركة الطالب اللفعالة في المجتمع وينمي قدراته المعرفية.