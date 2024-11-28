مسرحية "غربة" تنقل لجمهور شارع الحبيب بورقيبة معاناة المغتربين في الشغل

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تابع عشرات الأشخاص مساء أمس، الإربعاء، وسط شارع بورقيبة وفي الهواء الطلق باهتمام وإعجاب، تم التعبير عنه بالتصفيق والهتاف، مسرحية "غربة" ل"جارزي زون" من بولونيا، التّي نقلت الإغتراب في الوسط المهني إلى حدود اللاإنسانية.



واختارت الفرقة المسرحية التعبير بالصمت والحركات الجسدية الرموز عن حالة "الغربة" للعمال والموظفين في الزمن الحديث واستعملت الموسيقى والملابس المعتادة لدى الموظفين في الشركات وتضخيم رأس الممثلين بارتداء رؤوس ووجوه عرائس متشابهة تجسد تشابه التعابير والارتسامات وملامح القسوة والمعاناة، التي تبدو على محيا المغتربين المرهقين تحت وطأة الشغل.





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وتجمع المشاهدون حول مساحة صغيرة من الشارع أقيم حولها سياج حديدي لمتابعة المسرحية، التّي جرت أحداثها مباشرة على الأرضية الوسطى المبلطة للشارع، ودامت 50 دقيقة لتروي باعتمد التعابير الجسمانية الرمزية ودون كلمات "حكاية أناس لا يشغلهم في حياتهم سوى الشغل وتكيف حياتهم اليومية ضرورة الشغل لاغير وتقتصر على البيت والمسافة الفاصلة بين البيت ومقر العمل"،حسب ما عبر عنه أعضاء فرقة التمثيل لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وتشارك المسرحية في ركن المسرح العالمي المتضمن ل16 عرضا على هامش المسابقة الرسمية للدورة ال25 لأيام قرطاج المسرحية وهي من إنتاج مسرح "كتو" البولوني وإخراج، جارزي زون، وكوريغرافيا، ايريك ماكهون.