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سُبل تطوير آفاق التعاون العسكري محور محادثة بين وزير الدفاع وسفير رومانيا لدى تونس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Novembre 2024 - 18:39 قراءة: 0 د, 33 ث
      
بحث وزير الدّفاع الوطني خالد السهيلي، خلال لقائه اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة، سفير رومانيا لدى تونس "فالنتاين سيبيريان مونتين"، سُبل تطوير آفاق التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

ونوّه الوزير خلال اللقاء، بعلاقات الصداقة التي تجمع بين تونس ورومانيا، وبالتنسيق المشترك بينهما في العديد من المجالات، مؤكدا ضرورة الإرتقاء بهذا التعاون ليشمل المجال العسكري، عبر استغلال فرص الشراكة المتوفّرة وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين، خاصّة في مجال التدريب والتكوين وتعزيز الأطر القانونيّة لتنظيم هذه الشراكة.

...

من جانبه، عبّر السفير الروماني، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون بين تونس ورومانيا في المجال العسكري، من خلال تفعيل العمل المشترك وتكثيف التنسيق الثنائي، بما يستجيب لانتظارات الشعبين الصديقين.


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