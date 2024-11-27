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الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة - معاقبة محمد المكشر بمقابلتين

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Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Novembre 2024 - 18:30 قراءة: 0 د, 27 ث
      
سلطت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها اليوم الاربعاء عقوبة على مدرب النجم الساحلي محمد المكشر بالمنع من الجلوس على بنك البدلاء في مقابلتين مع خطية مالية ب5000 دينار وذلك بسبب التفوه بالكلام المشين تجاه الحكم الرابع في لقاء فريقه مع الترجي الجرجيسي لحساب الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى

كما عاقبت الرابطة مدرب حراس الاولمبي الباجي عادل النفزي بالمنع من الجلوس على بنك البدلاء في لقاءين مع خطية ب5000 دينار بسبب التفوه بكلام بذيء تجاه الحكم ومساعده في لقاء الجولة التاسعة من بطولة الرابطة الاولى ضد الاتحاد المنستيري.


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