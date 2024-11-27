المهدية: ضخ 9 أطنان من البطاطا بسوق الجملة بالجم

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أشرف أعوان المراقبة الاقتصادية بالمهدية، اليوم الأربعاء، على ضخ 9 أطنان من البطاطا بسوق الجملة بالجم، وهي كمية تم جلبها من أسواق الإنتاج من قفصة وسيدي بوزيد في انتظار توفير كميات إضافية، وفق معطيات من الإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية.



وقال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة، صالح شرف الدين، في تصريح لوكالة "وات"، إن "فقدان البطاطا لن يتواصل لأكثر من أسبوعين، حيث ينتظر أن تكون البطاطا الفصلية من الإنتاج الوطني متاحة بكميات هامة مع منتصف شهر ديسمبر المقبل".





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وأشار، في هذا الإطار، إلى أن الكميات التي سيوفّرها الفلاحون ستساهم في تعديل الأسعار بشكل يتوافق مع القدرة الشرائية للمستهلك وبجودة عالية، معربا عن أمله "في أن تأخذ عمليات استيراد هذا المنتوج بعين الاعتبار ما سيوفره الإنتاج الوطني، باعتبار أن استيراد كميّات تفوق الحاجة "سيكون له تأثير سلبي على أسعار البطاطا لا سيما على الفلاح الذي يعد الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة، وفق تقديره.