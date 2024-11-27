القيروان: رفع 14 مخالفة اقتصادية وحجز 24 طنا من السداري المدعم

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أسفرت 50 زيارة نفذتها 3 فرق مشتركة بين وحدات المراقبة الاقتصادية والوحدات الأمنية بالقيروان، اليوم الاربعاء، بكل من الشبيكة والعين البيضاء وقصر لمسة والوسلاتية وحفوز والقيروان وبوحجلة، عن رفع 14 مخالفة إقتصادية وحجز 24 طنّا من السداري المدعم.



وشملت هذه المخالفات قطاع المواد الغذائية بالتفصيل بتسجيل 5 مخالفات في عدم اشهار الاسعار، و3 مخالفات في عدم اخضاع الة وزن للتحقق الدوري، وفق المدير الجهوي للتجارة بالقيروان عادل بن حليمة.

كما تم تسجيل مخالفتين في عدم اشهار الاسعار او الإشهار المنقوص بنقاط بيع للخبز، ومخالفة في البيع بأسعار غير قانونية باحدى المخابز الرفيعة.



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وفي قطاع الخضر والغلال تم رفع مخالفة في عدم اشهار الاسعار او الإشهار المنقوص ومخالفة في المضاربة غير المشروعة بقطاع الأعلاف.