الكاف: تنظيم نشاطين تحسيسين لفائدة طلبة الجهة حول آليات بعث المشاريع للحساب الخاص

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نظّم كل من المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية والمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف، اليوم الاربعاء، نشاطين تحسيسيين بفضائيهما حول بعث المشاريع للحساب الخاص ضمن العديد من الآليات التي وضعتها الدولة في هذا الإطار على غرار الباعث الذاتي أو الشركات الأهلية أو في اطار الشراكة بمختلف أنواعها.



واطّلع الطلبة، بالمناسبة، على مختلف التشريعات التي وضعتها الدولة لدعم المبادرة الخاصة وتوفير الأطر القانونية والنصوص الترتيبية المنظمة لها.

وقال نائب رئيس جامعة جندوبة، منذر الماجري، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال إشرافه على يوم تحسيسي بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف، إن الغاية من هذه الفعاليات هي ربط علاقات بين الطلبة المتكونين في مجال الهندسة البيو طبية مع الباحثين والصناعيين والشركات التي تعمل في هذا المجال بهدف فتح آفاق التشغيل لهم وإعدادهم مبكرا للحياة المهنية من خلال التربصات المهنية أو مشاريع التخرج، على حد تعبيره.



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وأضاف أن هذه الاختصاصات نادرة في تونس إلّا أنّ تشغيليتها واعدة سواء في مجال التصنيع أو التسيير أو صيانة المعدات الطبية والتحكم في الآلات، معبرا عن أمله في أن يتطور هذا القطاع في تونس ويفتح آفاقا واعدة للتصنيع ومجالات للتشغيل والعمل.

من جهته، عبّر المدير العام للمرصد الوطني للرياضة، قيس بوزيان، لدى إشرافه على فعاليات اليوم التحسيسي حول التشغيل، بفضاء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف، عن أمله في أن تحقق مثل هذه التظاهرات التحسيسية الأهداف الموكولة لها في دعم تشغيل خريجي مؤسسات التكوين والتعليم العالي في مجال الرياضة والتربية البدنية سيما في ظل ما وصفه "بتوفر الآليات المختلفة لبعث المشاريع في المجال الرياضي كالتدريب أو التكوين أو بعث الفضاءات الرياضية بمختلف أنواعها"، على حد قوله.

ودعا الطلبة إلى التعويل على الذات والانخراط في منظومة الانتصاب للحساب الخاص سواء من خلال الباعث الذاتي أو المرور إلى هياكل المساندة قصد الحصول على المساعدة اللازمة في مجال التمويل أو التعرف على الآليات التي توفرها الدولة لفائدة الباعثين الشبان بهدف تمكينهم من إحداث مشاريع للحساب الخاص أو المشترك في ظل توفر التشريعات التي وضعتها الدولة لدعم مسار التشغيل.

هذا وقد عرف اليومان إقبالا كبيرا للطلبة، إلى جانب حضور لافت لهياكل المساندة، والمنظمات الوطنية، ومؤسسات التمويل ومنها البنك التونسي للتضامن من أجل تقديم الدعم اللازم في الغرض.