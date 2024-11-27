أريانة: أساتذة المعهد الثانوي خير الدين باشا يوقفون الدروس لساعتين احتجاجا على مثول أحد زملائهم غدا أمام النيابة العموميّة بشبهة التحرش

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توقّفت الدروس بالمعهد الثانوي خير الدين باشا بأريانة، صباح اليوم الأربعاء، لأكثر من ساعتين، على خلفية احتجاج أساتذة المعهد على استدعاء أحد زملائهم من أجل المثول أمام النيابة العمومية في حالة تقديم يوم غد الخميس من أجل شبهة التحرش بتلميذة.



واعتبر كاتب عام فرع جامعة التعليم الثانوي بأريانة، لطفي قفصاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التهمة الموجهة للأستاذ "كيدية"، وجاءت إثر تسليطه عقوبة على تلميذة وإحالتها على مجلس التأديب حيث أقصاها في شهر أكتوبر الفارط، من حصته "بسبب محاولة تعطيل سير الدرس، وارتدائها هنداما غير لائق، وسوء سلوكها"، إلّا أنّه تفاجأ بقدوم وليّها إلى المعهد محتجا على طرد ابنته من القسم، وفق قوله.





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وأضاف أن الأستاذ تقدم آنذاك بشكاية في الغرض إلى إدارة المعهد، وبشكاية أخرى لمركز الأمن من أجل التهجم على موظف أثناء أداء مهامه، وتمسك بتسليط عقوبة على التلميذة وإحالتها على مجلس التأديب، إلّا أنّه تفاجأ يوم أمس أنه في حالة تقديم وأن ولي التلميذة تقدم ضدّه بشكاية في التحرش الجنسي.

وأكد القفصاوي أن الأساتذة مستعدون للدفاع عن حقوق زميلهم بكافة الطرق القانونية المتاحة ورفضهم لهذا الإجراء مطالبين بحماية زميلهم ورد اعتباره، سيما وأنه مشهود له بالإستقامة والجدية ودماثة أخلاقه، على حدّ قوله.

وطالب بفتح تحقيق جدي صلب المعهد تحت إشراف وزارة التربية وعقد جلسة مع المندوب الجوي للتربية بأريانة للنظر في مآلات هذه المسألة.