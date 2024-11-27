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تفكيك شبكة مختصة في نبش القبور والتنقيب عن الكنوز والآثار وايقاف ثمانية من عناصرها

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Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Novembre 2024 - 16:30 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببنزرت، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في نبش القبور والتنقيب غير القانوني عن الآثار والكنوز، وإيقاف 8 أشخاص ثبت تورطهم ضمن الشبكة، وحجز عدد من القطع الأثرية.

وأوضحت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، أن هذه العملية النوعية جاءت إثر تحريات دقيقة استهدفت شبكة تنشط في مناطق متفرقة، حيث يقوم أفرادها بانتهاك حرمة المقابر والتنقيب في مواقع أثرية بهدف استخراج كنوز تاريخية وبيعها.

...

وأكّدت الإدارة العامة للحرس الوطني، أن هذه العمليات تشكل اعتداء صارخا على التراث الثقافي والتاريخي والديني للبلاد، داعية المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أية أنشطة مشابهة على الرقم 71860135.


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