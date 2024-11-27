تطاوين: اختتام فعاليات دورة تكوينية وتوعوية حول سبل حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

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اختتمت، اليوم الاربعاء، بالمدرسة الابتدائية بتلالت من معتمدية تطاوين الشمالية، فعاليات دورة تكوينية وتوعوية حول سبل حماية الاطفال من الاعتداءات الجنسية، نظمتها المندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن بتطاوين بالتعاون مع جمعية "صون" لحماية الاطفال والمراهقين من العنف والاعتداءات الجنسية.

وتندرج هذه الأيام في إطار تمتيع الاطفال بحقهم في الحماية وحقهم في الصحة عبر تنفيذ بنود اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة وجمعية "صون" وبدعم من مجلس اوروبا والقنصلية العامة لامارة موناكو بتونس.

وتواصلت الدورة التكوينيّة على امتداد 3 أيام، انتظم أوّلها بمقر بلدية تطاوين لفائدة الاطارات التربوية بالمؤسسات العمومية والخاصة، وخصّص للبحث في موضوع تكوين مهنيين للتربية على قواعد الامان والحماية من الاعتداءات الجنسية في مرحلة الطفولة المبكرة.

وانتظم اليوم الثاني بمركب الطفولة بتطاوين، وتناول أساليب التوعية من أجل الوقاية من الاعتداءات الجنسية المسلطة على الاطفال من خلال ورشة توعوية وتحسيسية مع الاولياء، فيما اهتم المكونون في اليوم الثالث بالتلاميذ والاطفال عموما وذلك من خلال حصص تثقيفية وتوعوية موجهة للتلاميذ في المدرسة الابتدائية 2 مارس ومركب الطفولة برمادة واليوم بالمدرسة الابتدائية بتلالت، وأمّنها 12 مكوّنا وضعتهم جمعية صون على ذمة هذه الايام التكوينية.



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وبالمناسبة، أفادت فوزية شعبان من جمعية "صون" لحماية الاطفال والمراهقين من العنف والاعتداءات الجنسية، في تصريح اعلامي، بأن 4 اطفال يتعرضون يوميا للاعتداء الجنسي إلا أنّ 10 بالمائة فقط يبلغون عن هذه الاعتداءات.

وأبرزت أن ولاية تطاوين من الولايات العشر التي سيتم تعميم تكوين الاطارات نظريا وتطبيقيا فيها خلال العام القادم من أجل التدرب على توعية الاطفال وتربيتهم على قواعد الامان والحماية، حيث تعمل الجمعية، في هذا الاطار، مع المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين.

ولفت إلى أنّ الجمعية اشتغلت في هذا الشأن العام الماضي في 3 ولايات، والعام الجاري في 10 ولايات، وستعمل العام القادم في بقية الولايات وذلك بهدف توعية الطفل حتى يحمي نفسه من الاعتداءات الجنسية.