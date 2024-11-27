سوسة: الاحتفاظ بمورّد شحنة بطاطا عبر ميناء سوسة التجاري من أجل الاشتباه في عدم مطابقة البضاعة للمواصفات المطلوبة

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أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1، وسام الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن النيابة العمومية بذات المحكمة أذنت، مساء أمس الثلاثاء، بالاحتفاظ بأحد المورّدين وإبقائه على ذمّة الأبحاث على خلفية توريده لشحنة بطاطا عبر ميناء سوسة التجاري يشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.



وكانت فرقة الشرطة العدلية سوسة المدينة تعهدت بالبحث في تفاصيل عملية توريد شحنة البطاطا التي تم توريدها مؤخرا من تركيا عبر الميناء التجاري بسوسة للاشتباه في عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

يذكر أنّ ميناء سوسة التجاري استقبل في الفترة الأخيرة باخرة مُحملة بـ2758 طنّا من البطاطا الموردة التي كان من المبرمج ضخّها في الأيّام القادمة في أهم أسواق الجملة للخضر والغلال في تونس، الا أنّ عمليات المراقبة والتحاليل المستوجبة لهذه الشحنة اثبتت إصابة البضاعة بصنفين من البكتيريا الضارة.



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عماد



