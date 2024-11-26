وزير النقل: نقص الاستثمار والصيانة يؤثران سلبًا على قطاع النقل في مختلف الولايات

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أكد وزير النقل رشيد عامري، خلال زيارة ميدانية اليوم الثلاثاء لولاية قفصة، أن قطاع النقل يواجه مشكلات متشابهة بمختلف الولايات نتيجة نقص الاستثمار خلال السنوات الست إلى الثماني الأخيرة، إضافة إلى غياب الصيانة اللازمة لأساطيل النقل. وشدد على أهمية حلحلة الإشكاليات، خصوصًا في شركة النقل الجهوي "القوافل"، التي تخدم ولايات قفصة، توزر، وسيدي بوزيد، لضمان انتظام النقل وجودة الخدمة المقدمة.



خطط تطوير قطاع النقل

الوزير تحدث عن جملة من الإجراءات تشمل:



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تسهيل الفحص الفني للعربات لتجنب طول فترة الانتظار بين المواعيد، وتحسين تنظيم امتحانات السياقة.

إعادة تأهيل قطاع النقل الحديدي، مع أعمال صيانة لخط سكك الرديف، الذي تأثر مؤخرًا بالأمطار الغزيرة.

إحياء نشاط مطار قفصة قصر الدولي، بالتعاون مع شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، لتحسين مردودية الخطوط الجوية.

زيارة مفاجئة لسيدي بوزيد

في زيارة غير معلنة إلى ولاية سيدي بوزيد، اطلع الوزير على سير العمل في مؤسسات النقل المحلية، ومنها مستودع الحافلات ومركز الفحص الفني. وأكد ضرورة تحسين قطاع النقل في الجهة، مع وعد بإدخال تغييرات ملموسة خلال العام المقبل.



مطالب محلية

خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني وأعضاء المجالس المحلية، جدد الأهالي المطالبة ببعث شركة جهوية للنقل بسيدي بوزيد. ورد الوزير بالدعوة إلى التريث لضمان توفير الإمكانيات اللازمة لنجاح المشروع.



نظرة مستقبلية

وزير النقل أبدى التزامًا بإحداث تغييرات تدريجية وعاجلة في بعض القضايا العالقة، مشددًا على ضرورة تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف لدفع عجلة التنمية في قطاع النقل.

