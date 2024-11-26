تقدم انجاز مشروع منظومة الهاتف الجوال "My ISIE" محور جلسة عمل بهيئة الانتخابات

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انعقد اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة مدى التقدم الحاصل في انجاز مشروع منظومة الهاتف الجوال "My ISIE"، التي ستضعها الهيئة على ذمة الناخبين لتقديم بعض الخدمات عن بعد، وذلك باشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر.



وأوضحت هيئة اللانتخابات في بلاغ لها، أن هذه الخدمات عن بعد تتمثل بالخصوص في خدمة التحيين وتغيير مراكز الاقتراع والخريطة الرقمية، ومشروع إحداث مركز نداء قار بالهيئة، وتحيين المعطيات الخاصة باستخدام تطبيقة التثبت من مراكز الاقتراع *195*ب.ت.و# وتطبيقة سحب الوكالة #2255*





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كما انعقدت إثر ذلك باشراف رئيس الهيئة، جلسة العمل الدورية المخصصة لمتابعة مدى التقدم الحاصل في استعمال المنظومة المندمجة للتصرف من قبل ادارات الهيئة، وحل الاشكاليات المسجلة مع المزود وخاصة فيما يتعلق باستغلال كافة الوظائف التي توفرها هذه المنظومة ومسألة الصيانة.



وتم الإتفاق في ختام أشغال الجلستين، على جملة من الاجراءات والترتيبات العملية لانجاز هذه المشاريع في أقرب الآجال، وعرض ما تم إحرازه من تقدم خلال اجتماع مجلس الهيئة القادم.

