مدرب نادي قسنطينة الجزائري : مباراتنا امام النادي الصفاقسي لن تكون سهلة ..وتحضيراتنا تأثرت بضيق الوقت

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أكد مدرب نادي قسنطينة الجزائري خير الدين مضوي على صعوبة المباراة التي سيخوضها فريقه غدا الأربعاء أمام مضيفه النادي الصفاقسي على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الخامسة مساء لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.



وأوضح خير الدين مضوي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بقاعة الندوات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس رفقة قائد الفريق ابراهيم ذيب أنّ مبارة الغد ستكون بمثابة الـ"دربي" المغاربي مبرزا أنّ فريقه سيخوضها بروح التحدي رغم غياب التحضير الخاص لها بسبب ضيق الوقت على حدّ تعبيره.

وبيّن أنّ فريقه يتطلّع الى تحقيق نتيجية ايجابية والعودة الى الجزائر بالنقاط الثلاث رغم صعوبة المهمة أمام خصم يحمل تاريخا حافلا في مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية معربا في هذا الشأن أنّ الفوز سيكون له أثر ايجابي عميق في بقية مشوار السباق بمنافسات دور المجموعات.



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وذكر مضوي أنّ فريقه متصدر البطولة الجزائرية درس جيدا نقاط قوة النادي الصفاقسي ومواطن ضعفه متوقعا أن تشهد المقابة ندية كبيرة سيما وأنّ الغاية المشتركة للفريقين في المسابقة هي تحقيق الفوز وتامين انطلاقة موفقة.

ومن جانبه، أبرز اللاعب ابراهيم ذيب قائد نادي قسنطينة أنّ المقابلة لن تكون سهلة على كلا الفريقين متوقعا أن تحسمها جزئيات صغيرة.

وأردف أنّ نادي قسنطينة عازم على تقديم مباراة ترقى الى مستوى التطلعات ملاحظا أنّ توافد الجماهير الجزائرية والتونسية بكثافة على ملعب حمادي العقربي برادس سيزيد في قوة ومتعة المقابلة.

يذكر أنّ نادي قسنطينة الجزائري كان قد تأهل الى دور المجموعات اثر ازاحته نادي الشرطة الرواندي في الدور الأول و نادي نسواترمان الغاني في الدور الثاني، فيما بلغ النادي الصفاقسي مرحلة المجموعات على حساب نادي روكينزو البورندي في الدور الثاني بعدما أعفي من خوض الدور الأول.

وتجدر الاشارة الى أنّ المباراة سيتولى ادارتها الحكم المصري محمود البنا.