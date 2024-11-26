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عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، جلسة اليوم الثلاثاء، خصصت للنظر في برنامج عملها للفترة القريبة القادمة، وفي مقدّمتها النظر مع لجنة التشريع العام، في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والمتعلّق ب "مؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.



وكان مكتب البرلمان أحال مشروع القانون المذكور، مع طلب استعجال النظر، لكلا اللجنتين للدرس وإعداد تقرير مشترك، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن مجلس نواب الشعب.





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وسيتم بمبادرة من اللجنتين المتعهدتين، تنظيم يوم دراسي برلماني خلال الأسبوع المقبل، بهدف مزيد الإلمام بمضمون مشروع القانون ومقاصده، والذي يندرج في إطار مزيد تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية، إضافة الى توسيع الانتفاع بالامتيازات المقرّرة بالمرسوم عدد 20 لسنة 2022 .

