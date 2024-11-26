وزير الخارجية يلتقي بلشبونة مع مجموعة من التونسيين المقيمين بالبرتغال

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التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الإثنين، بمجموعة من التونسيين المقيمين بالبرتغال، بمقرّ إقامة السفير بالعاصمة لشبونة، بمناسبة مشاركته في الدورة العاشرة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات الذي ينعقد بالبرتغال من 25 الى 27 نوفمبر الجاري.



وأكّد الوزير، حرص رئيس الجمهورية على مزيد الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج، باعتبار دورها في التعريف بتونس والدفاع عن مصالحها والمساهمة في المسيرة التنموية للبلاد، مبرزا جهود الوزارة في العناية بالجالية ومواصلة الارتقاء بالخدمات المسداة لها، وتطوير قنوات التواصل معها ومتابعة مشاغلها عن قُرب والاستجابة لطلباتها.





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كما نوّه، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارحية، بإنشاء جمعية التونسيين بالبرتغال، التي من شأنها أن تحقق اندماجا أفضل بين كافة أفراد الجالية من كفاءات ورجال أعمال وطلبة، فضلا عن مساهمتها إلى جانب البعثة الديبلوماسية في أنشطة تُعرّف بالمخزون الثقافي التونسي، وتدعم المجهودات الرامية إلى تطوير الوجهة الاستثمارية والسياحية التونسية.



يشار الى أن وزير الخارجية، يشارك في الدورة العاشرة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة المنعقد بمدينة "كاشكايش" البرتغالية من 25 الى 27 نوفمبر الجاري، تحت عنوان: "متحدون في السلام: استعادة الثقة، وإعادة تشكيل المستقبل.. تأمُّلات في عقدين من الحوار من أجل الإنسانية".