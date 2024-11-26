شوشان يؤكد اهمية دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لتسريع الانتقال الطاقي في تونس

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أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، على أهمية دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة "ESG" لتسريع الانتقال الطاقي في تونس داعيا إلى ضرورة اعتماد المؤسسات الصناعية هذه المعايير وتطبيقها، بما من شأنه أن يسهل انخراطها في مسار الانتقال الطاقي ويعزز التكامل فيما بينها.



وأوضح خلال اشرافه ،الثلاثاء بالعاصمة، على افتتاح الدورة الثانية لأشغال الملتقى "African ESG Summit"، أنّ دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من شأنها أن تساعد على استقطاب المستثمرين وإنجاز المشاريع وإحداث فرص عمل جديدة في قطاعات مستدامة على غرار الطاقات المتجددة.





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ولفت إلى أن اعتماد هذه المعايير يأتي كإطار عملي سيساعد المؤسسات على تحقيق النمو المستدام وفتح أسواق جديدة أبرزها السوق الإفريقية والسعي إلى تحويلها الى فرص إستثمار مسؤول من خلال التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والمساواة الاجتماعية مقابل إستعداد أفضل لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية.



واستعرض كاتب الدولة في هذا السياق أهم الاصلاحات والآليات التي يتم تنفيذها حاليا والتي تندرج ضمن المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تهدف بالأساس إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في كل القطاعات، بالإضافة إلى التقليص من استهلاك الطاقة الأولية.



ومثل هذا الملتقى فرصة لاستعراض قصص نجاح لأصحاب مؤسسات اعتمدت المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة "ESG" في نشاطها الاقتصادي فضلا عن مناقشة جملة من المحاور، على غرار العمل على جعل إفريقيا منصة لأرصدة الكربون "Crédits Carbone".

