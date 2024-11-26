بنزرت: إلغاء الاضراب العام المبرمج بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة

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قرر الطرف النقابي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت والتابع للاتحاد الجهوي للشغل، اثر اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح بمقر الولاية اليوم الثلاثاء، إلغاء الاضراب العام المبرمج بالمستشفى، يوم الخميس المقبل.



وجاء في محضر جلسة الاجتماع، بخصوص النقطة المتعلقة بنقص الاطار الطبي وشبه الطبي، تعهد الإدارة بالعمل على تعزيز المستشفى بالاطار الطبي وشبه الطبي والعملة .





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كما تعهد الطرف الإداري بتوفير مقر للنقابة الأساسية حال انتهاء اشغال توسعة قسم الاستعجالي وتوفير زي الشغل ودعم التكوين المستمر والترفيع في الميزانية المخصصة للغرض بعنوان سنة 2025، علاوة على التعهد بتنظيم ومتابعة جميع المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وتوفير التجهيزات والأدوات الطبية والحرص على مزيد تنظيم إجراءات تاجير العمل الليلي للتسريع في خلاص الاعوان في اجال معقولة وأيضا تنظيم الاعوان والتنسيق مع المصالح المعنية لفض اشكال المدخل الرئيسي، مع العمل على فض اشكال المصاعد بالتنسيق مع سلطة الاشراف والسلطة الجهوية.

وبشان النقطة المتعلقة بوضعية قسم التوليد، فتم خلال الجلسة الكشف عن تعيين شركة اشغال للتكفل بإنجاز بقية عناصر المشروع بعد رصد الاعتمادات المالية التكميلية اللازمة للغرض

يشار الى انه مع مطالبة الطرف النقابي بالترفيع في المنح الاجتماعية لتعادل المنح المسندة في بقية المستشفيات الجامعية، تعهد الطرف الإداري بمراسلة رئاسة الحكومة للترخيص له في فتح باب التفاوض مع الطرف النقابي في الغرض .

كما طالب الطرف النقابي بضرورة توفير نقطة امنية قارة بالمستشفى وتعميم أجهزة كاميرات المراقبة في الفضاءات المسموح بها قانونا، وذلك للحد من ظاهرة العنف بالمؤسسة.

يذكر ان الجلسة ادارها المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، بمساعدة كل من سنية النوي وملوكة مبروك بالطيب عن قسم تفقدية الشغل والمصالحة وبحضور الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي التابع للاتحاد الجهوي للشغل والطرف الإداري التابع للإدارة الجهوية للصحة وإدارة المستشفى .