وزيرة الصناعة تبحث التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتوقّع مذكرة تفاهم لدعم قطاع الفسفاط

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استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، يوم الاثنين 25 نوفمبر، بمقر الوزارة، المدير التنفيذي الجديد لمنطقة جنوب شرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، مارك ديفيس، في أول زيارة رسمية له إلى تونس منذ توليه المنصب في أكتوبر الماضي. ورافقه وفد رفيع المستوى يضم المديرة الإقليمية للبنك والممثلة المقيمة لمكتب البنك في تونس.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك وإقامة مشاريع جديدة، خاصة في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة، الأسمدة، والمناجم، إلى جانب تثمين مادة الفسفوجيبس.

تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم إنتاج الفسفاط ومشتقاته، بما يسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي في تونس. وعبّر مسؤولو البنك عن التزامهم بمواصلة مساندة الوزارة في تنفيذ مشاريعها المستقبلية.





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تعد هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خاصة في ظل الأولويات الوطنية لدفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاستراتيجية.