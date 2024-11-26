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كرة اليد - وائل جلوز ينضم للاطار الفني للمنتخب التونسي مواليد 2008-2009

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Bookmark article    Publié le Mardi 26 Novembre 2024 - 16:10 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الثلاثاء عن إنضمام اللاعب الدولي السابق وائل جلوز للإطار الفنّي للمنتخب التونسي مواليد 2008-2009.

وتقمص وائل جلوز (33 عاما) خلال مسيرته كلاعب الوان جمعية الحمامات والترجي الرياضي ومضر والوحدة السعوديين وكيل وفوكسي الالمانيين وبرشلونة الاسباني وشارتر الفرنسي، وتحصل معها على العديد من الالقاب المحلية والدولية.

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كما خاض مع المنتخب التونسي للاكابر العديد من المسابقات الدولية ابرزها اولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 فضلا عن مشاركته في خمس نسخ لبطولة العالم واحرازه فضيتي بطولة افريقيا للامم 2014 و2016.
وكان المنتخب التونسي لمواليد 2008-2009 قد توج خلال الاسبوع الماضي بلقب البطولة العربية التي احتضنتها مدينة الحمامات.


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