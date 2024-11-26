الحرس الوطني بغار الدماء يفكك شبكة لتهريب السيارات ويلقي القبض على 3 أجانب

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فككت وحدات منطقة الحرس الوطني بغار الدماء (جندوبة) شبكة تنشط في تهريب السيارات بالجهة وألقت القبض على 3 أجانب وحجزت سيارة "فاخرة" ذات ترقيم أجنبي، وفق ما ذكرته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الثلاثاء في بلاغ.



وأضاف ذات المصدر أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.





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واعتبرت إدارة الحرس أن هذا النجاح يعكس "التزام وحدات الحرس الوطني بمواصلة العمل الدؤوب لمكافحة الجريمة المنظمة وضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم"، داعية إلى التعاون والإبلاغ على الرقم 71860135.



