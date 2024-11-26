سيدي بوزيد: مطالب تنموية لأهالي معتمدية بئر الحفي لتحسين ظروفهم الاجتماعية وتقريب الخدمات منهم

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أثار عدد من أهالي معتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، العديد من الإشكاليات المتعلقة بنقص المرافق الحياتية وبُعْد الإدارات العمومية عن المنطقة، وطالبوا في بيان لهم بضرورة الاهتمام بمطالبهم التي شملت مختلف القطاعات على غرار الفلاحة والنقل والتربية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة



وبين احد المواطنين، قاطن بالمنطقة، ياسين جدي في تصريح لصحفي "وات" أنه رغم الموقع الاستراتيجي للمنطقة الذي يمثل منطقة عبور تتوسط عددا من المعتمديات، ورغم طابعها الفلاحي، إلا أنها في حاجة إلى إحداث مناطق سقوية خاصة بأولاد زيدان وسارق الذيبة والدشرة وورغة وأولاد عمامة ورحال، بالإضافة إلى مد التيار الكهربائي ثلاثي الأطوار لتجهيز الآبار وأيضا إحداث وحدة متوسطة لصناعة الرخام ومواد البناء بورغة حيث يوجد بها 3 مقاطع للرخام الوردي الملكي.

وأشار الى انه لا توجد محطة للنقل البري بالمعتمدية بالإضافة إلى نقص خدمات البريد والاتصالات، مما يتطلب إحداث مركز بريد ببئر عمامة وقباضة مالية ببئر الحفي ودار للخدمات وتطوير مستوصف ورغة من صنف 2 إلى صنف 4 وإتمام مشاريع البنية التحتية للطرقات ودعم مشاريع الماء الصالح للشراب التي انطلقت منذ سنة 2013.



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أما في قطاع التربية، فأكد جدي أن ابرز مطالب الأهالي تتمثل في إحداث معهد ثانوي بورغة، التي تتوسط 4 عمادات خاصة مشيرا الى توفر الأرض، بالإضافة إلى التعجيل بإحداث مسرح لدعم النسيج الثقافي وإيجاد فضاء لاستيعاب المهرجانات المحلية وأيضا بناء مكتبة عمومية بمنطقة رحال.

وشدد على ضرورة استغلال المخزون الأثري الهام وتثمينه من خلال إحداث مركز سياحي بيئي وايكولوجي، وهو مشروع معطل بسبب إشكال عقاري، وادارج منطقة ورغة ضمن مسلك سياحي اثري وجبلي يربط مدينة سبيطلة بالمناطق الأثرية بمختلف مناطق العمادة وخاصة ورغة وعين فوفي والمحطة الاستشفائية السياحية بهداج من معتمدية منزل بوزيان ثم مغاور السند من ولاية قفصة، وأيضا دعم الشباب والإحاطة بالطفولة من خلال بناء دار للشباب بورغة وبناء مركب طفولة نموذجي والتسريع بتجهيز روضة التضامن وإحداث مركز نموذجي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتركيز ورشة للصناعات التقليدية بورغة وبعث ملاعب أحياء بكل من ورغة ورحال والسلامة والمزارة وإحداث مسبح بلدي ببئر الحفي.