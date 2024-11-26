وزارة الأسرة تعلن عن تنظيم جملة من الأنشطة على امتداد سنة كاملة في اطار خطتها لحماية الطفولة ومقاومة العنف ضد المرأة

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أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عن تنظيم جملة من الأنشطة والتظاهرات في إطار برنامج خصوصي تحت شعار "في الوقاية حماية" وذلك بمناسبة إحياء شهر حماية الطفولة الذي يمتدّ من 20 نوفمبر الجاري إلى 20 ديسمبر المقبل حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.



وأضاف بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أن هذه الأنشطة تندرج أيضا في إطار إحياء حملة 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة، وهي حملة دولية تمتد من 25 نوفمبر الجاري إلى 10 ديسمبر، وأيضا في إطار إحياء اليوم الوطني للأسرة الموافق لـ11 ديسمبر من كل سنة.





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وأبرزت وزارة الأسرة أن تنفيذ هذا البرنامج سيتم وفق مقاربة تشاركيّة مع الهياكل الحكوميّة ذات العلاقة والجمعيّات الناشطة في المجال والقطاع الخاص في إطار المسؤوليّة المجتمعيّة، وذلك على المستويين المركزي والجهوي على امتداد سنة كاملة بداية من 20 نوفمبر 2024 إلى 20 نوفمبر 2025.



وتتمثّل أبرز الأنشطة في إطلاق الخطّة الوطنيّة لحماية الأطفال من العنف الرقمي وانطلاق أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة برامج التصدي لمختلف أشكال العنف المسلّط على الأطفال، وعرض نتائج الدراسة المنجزة حول الممارسات التأديبيّة العنيفة ضدّ الأطفال الى جانب تنظيم لقاء مع مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص لنشر الوعي وكسب التأييد حول أهميّة العمل المشترك بهدف النهوض بمؤسسات الطفولة والانخراط في الجهود الوطنيّة للنهوض بأوضاع الطفولة وحماية الأطفال.



وستقوم الوزارة على امتداد سنة كاملة بداية من 20 نوفمبر 2024 إلى 20 نوفمبر 2025 بتنظيم حملات للإرشاد الرقمي لفائدة الأطفال مرتادي المركز الوطني والمراكز الجهويّة للإعلاميّة الموجّهة للطفل بهدف نشر الوعي حول الأمان الرقمي.



كما برمجت الوازرة في هذا الصدد تنظيم تظاهرة تحسيسية بمركّب الطفولة بالمرسى في شكل ورشات تعبيريّة فنيّة وورشة رسم يؤمنها ثلة من طلبة المعهد العالي للفنون الجميلة وتلامذة المؤسسات التربويّة بتونس الكبرى وأطفال رياض الأطفال العموميّة حول الاستعمال الآمن للأنترنات والتوقّي من الإدمان الرقمي لدى الأطفال ومناهضة العنف ضدّ المرأة.



وستخصص الوزارة قوافل ميدانيّة، ضمن أنشطتها الرامية لحماية حقوق الطفل ومقاومة العنف ضد المرأة، يشرف عليها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بهدف زيادة الوعي لدى الشباب وتشريكه في مناصرة حقوق النساء، علاوة عن تنظيم يوم دراسي تحت عنوان "تشخيص علمي لأشكال العُنف المُسلّط على النساء من أجل وقاية ناجعة".



ولفتت الوزارة الى تنظيم مجموعة أخرى من الأنشطة على غرار تنظيم ورشة عمل لتقديم الأدلّة القطاعيّة حول إنتاج مؤشرات العنف المسلّط على النساء اعتمادا على السجلّات الإداريّة، وتقديم أبرز مخرجات التقرير الوطني لمقاومة العنف ضدّ المرأة بعنوان سنة 2023.



كما ستنفذ الوزارة خطّة اتّصالية للمساهمة في التعريف بأحكام القانون عدد 44 لسنة 2024 المتعلّق بعطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العموميّة وفي القطاع العام والخاص، وأحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيّات.