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تحصلت الإدارة الجهوية للتجهيز والاسكان بولاية سليانة أمس الاثنين، على شهادة جودة الاستقبال"مرحبا" من طرف المعهد الأعلى للمواصفات والملكية الصناعية على غرار عدد من الإدارات الجهوية الأخرى، وفق المدير الجهوي للتجيهز مهدي العوني.

وبين ذات المصدر في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن علامة جودة الاستقبال "مرحبا" تشمل كافة القطاعات بالإدارة الجهوية بما في ذلك الاستقبال عن طريق الهاتف أو الاستقبال المباشر و طرق الإجابة على تساؤلات المواطنين، فضلا عن مدى تخصيص ممرات خاصة لذوي الاعاقة

وأكد أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وتوفير المعلومة في أسرع الآجال، علما وأن الإدارة الجهوية تضم 120 شخصا من بينهم 14 إطارا، وأشار إلى أن المؤسسة الجهوية تضم 8 فروع موزعة على عدد من المعتمديات بالجهة، لتقديم جملة من الخدمات خاصة منها المتعلقة بمسح المسالك (باعتبار أن ولاية سليانة منطقة فلاحية) وطلبات السكن الاجتماعي ومدى تقدم الملفات على غرار متابعة انجاز المشاريع المتعلقة بالبناءات المدنية والبنية التحتية