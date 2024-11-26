المنستير: تنفيذ قرار إزالة جزء من الأكشاك العشوائية على مستوى طريق القيروان

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نفذت المصالح الأمنية وبلدية المنستير، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإزالة جزء من الأكشاك العشوائية الواقعة في ما يعرف ب"سوق ليبيا"، خلف العمارات السكنية على مستوى طريق القيروان وبجانب محطة القطار الحبيب بورقيبة.

وأكد والي المنستيرعيسى موسى في تصريح لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّه وقع التنبيه على أصحاب الأكشاك بضرورة ازالتها، خاصة وانها تقع وسط مدينة المنستير السياحية، كما تم التاكيد على فرض القانون للمحافظة على جمالية المدينة ونظافتها مع الأخذ بعيد الاعتبار الجانب الاجتماعي.

وأضاف أنّ الانتصاب الفوضوي وصل إلى غاية الطريق العام وأصبحت الأكشاك تمثل نقطة سوداء ومصدرا لعدّة مشاكل، واوضح أنّ الانتصاب في ما يعرف بسوق ليبيا، يظل مؤقتا واستثنائيا في انتظار إيجاد فضاء عمومي قادر على استيعاب كافة الباعة للمحافظة على موارد رزقهم.