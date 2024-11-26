المنستير: انطلاق تنفيذ القسط الأول من مشروع تهيئة المدينة العتيقة بجمال (كاتب عام البلدية)

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انطلق تنفيذ القسط الأوّل من مشروع تهيئة المدينة العتيقة بجمال بولاية المنستير، بكلفة قدرت ب300 ألف دينار، وفق ما أفاد به كاتب عام بلدية جمال، معز بن عمارة صحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وتشمل مكوّنات هذا المشروع المتكامل، تبليط جميع أزقة وأنهج المدينة العتيقة بالحجارة المصقولة، والتنوير التجميلي على أقساط، وسيقع ضمن القسط الأوّل منه تبليط 04 آلاف متر خطي، وقد انطلق المقاول في قلع طبقة الخرسانة الاسفلتية، على ان تستكمل أشغال القسط الأوّل في ظرف شهرين، وفق ذات المصدر.

وستقع خلال السنة المقبلة والسنوات الموالية، برمجة بقية الأقساط إلى حين استكمال تبليط كامل المدينة العتيقة.