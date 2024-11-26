حلقة نقاش حول سبل تشريك الشباب في الأنشطة الداعمة لحقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها

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مثل موضوع تشريك الشباب في الأنشطة الداعمة لحقوق المرأة ومناهضة العنف محور حلقة نقاش نظمها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، مساء الاثنين بمدينة العلوم تحت عنوان "الشباب للشباب من أجل الحفاظ على حقوق النّساء ومناهضة العنف ضدهن/ العنف الرّقمي نموذجا".



وأكد المشاركون خلال هذه التظاهرة بالخصوص على أهمية تشريك الشباب في أنشطة مكافحة العنف ضد المرأة، مشددين على ضرورة توحيد الجهود وفق مقاربة تشاركيّة من أجل رفع مستوى الوعي بين الشباب حول مسألة العنف وتشريكهم في برمجة وتنفيذ ومتابعة وتقييم أنشطة التوعية في هذا المجال.





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وتعد حلقة النقاش جزءا من حملة التوعية الوطنية التي تستهدف بشكل خاص فئة الشباب من تونس الكبرى، وهي تندرج في إطار البرنامج التوعوي "في الوقاية حماية" الذي أطلقته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.



وستمثل جملة النقاشات والمقترحات نقطة انطلاق لقافلة توعويّة بجميع جهات الجمهورية لرفع الوعي لدى الشباب حول تداعيات هذه الظاهرة، على أن تشكل التوصيات دعامة لتجسيم الاستراتيجية الوطنية للشباب.



وقد شهد النشاط حضور ممثلي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ووزارة الشباب والرياضة والهيئات الأممية الشريكة وعدد من الشابات والشبّان من ولايات تونس الكبرى والولايات المجاورة.

