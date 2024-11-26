وزارة التشغيل: الخدمات المسداة للباحثين عن شغل بالخارج من قبل المكاتب الخاصة اللتوظيف القانونية "مجانية"

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شدّدت وزارة التشغيل والتكوين المهني على أن كل الخدمات المسداة لفائدة الباحثين عن عمل بالخارج من قبل المكاتب القانونية الخاصة للتوظيف بالخارج هي "خدمات مجانية".



وأشارت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك الى أن الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط التوظيف بالخارج "يمنع منعا باتا تقديم خدمات بمقابل مادّي مهما كانت قيمته".





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ودعت الوزارة الباحثين عن عمل بالخارج إلى إشعار الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني بأي تجاوزات تسجل "حتى يتم متابعة المخالفين عدليا".



وتوفّر الوزارة على موقعها الرسمي المتاح عبر الرابط التالي www.emploi.gov.tn قائمة محيّنة لهذه المكاتب وقائمة المؤسّسات الخاصّة للتوظيف بالخارج المتحصلة على الترخيص القانوني.



وشدّدت وزارة التشغيل على أنه للتمتع بفرصة توظيف في الخارج بطرق قانونية، يمكن التسجيل مباشرة على موقع (واب) الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للتوظيف بالخارج والاطلاع على جميع العروض المتوفرة على الرابط التالي:

www.aneti-international.tn



