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رئيس الجمهورية يؤكد على دور الديوانة في حماية الأمن القومي

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Bookmark article    Publié le Mardi 26 Novembre 2024 - 02:28 قراءة: 0 د, 29 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين 25 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج محمّد الهادي سافر الذي قرر رئيس الدولة تعيينه مديرا عاما للديوانة.

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية سلك الديوانة الذي كان في وقت من الأوقات مكوّنا من مكوّنات قوات الأمن الداخلي قبل أن يُفرد بنظام قانوني خاص. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بضرورة تبسيط الاجراءات ووضع منظومة جديدة تكفل الشفافية والسرعة في إسداء الخدمات.

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وذكّر رئيس الجمهورية بدور الديوانة في حماية الأمن القومي لا في المستوى الاقتصادي فحسب بل أيضا في سائر المستويات الأخرى ومن بينها وليس أقلّها مراقبة المواد التي يتم توريدها حفاظا على صحة المواطنين


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