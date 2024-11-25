مستثمرون في قطاع السياحة البديلة بعين دراهم وطبرقة يطالبون بتمكينهم من مواصلة العمل وإنقاذهم من الإفلاس

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يشتكى مستثمرون في قطاع السياحة البديلة بمعتمديتي عين دراهم وطبرقة من ولاية جندوبة من صعوبات حالت دون مواصلة نشاط مؤسساتهم التي يفوق عددها 30 فضاء بين فضاءات ايواء وفضاءات استضافة وتسبّبت في عدم تمكن مؤسسات أخرى من الانطلاقة الفعلية، وذلك إثر سحب تراخيصها طبقا لبلاغ صادر في الغرض عن رئاسة الحكومة ومؤرخ في 21جوان 2021، قبل أن تعوّضها بكراسات شروط لم تفعّل بعد.



وأكّدت الغرفة الجهوية لفضاءات السياحة البديلة التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن أصحاب فضاءات الايواء السياحي بالجهة مهددون بالافلاس، مطالبة السلط المركزية بالتدخل لانقاذهم واعادة الأمور إلى نصابها على اعتبار ان هذه الفضاءات هي محامل تنمية ونقاط مضيئة في قطاع السياحة البديلة واحدى محركاتها.





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واشار عدد من أصحاب فضاءات الايواء السياحي في اجتماع عقد يوم أمس بمدينة عين دراهم إلى ان عدم تفاعل السلط المحلية والجهوية مع مطالبهم اضطرهم إلى التوجه إلى مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة واعلام رئاسة الجمهورية بما آلت إليه اوضاعهم المالية والاقتصادية.



ووفق رئيس الغرفة الجهوية لفضاءات الايواء السياحي بجندوبة، هيكل العبيدي، فإن إخضاع المستضافين من رواد الفضاءات السياحية لاستجوابات أمنية والزام اصحاب الفضاءات بعدم استقبال السواح بات امرا مقلقا لهم، كما أنّ عدم التوصل إلى حل دفعهم لاعداد رزنامة من الاحتجاجات السلمية المتمثلة في اتصالات مباشرة من المرتقب ان تشمل في مرحلة اولى مجلس نواب الشعب ورئاستي الجمهورية والحكومة.

وأضاف، في تصريح لوكالة "وات"، أن رئاسة الحكومة سبق وأن ألغت العمل بنظام التراخيص في عدد من القطاعات المهنية من بينها فضاءات الايواء السياحي وفق بلاغ صادر في الغرض مؤرخ في 21جوان 2021 قبل تعويضها بكراسات شروط لم تفعّل بدورها بعد، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بما تعهدت به، لتشجيع المستثمرين في هذا القطاع وأغلبهم من الشباب ومن أصحاب الشهائد العليا الذين اختاروا الانتصاب للحساب الخاص واستغلال امكانات جهاتهم في قطاع السياحة البديلة.